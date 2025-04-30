Коллекторы прощают должникам шестизначные суммы: в чем причина

Средняя сумма, которую коллекторы готовы простить должнику, превысила 100 тысяч рублей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Средний размер дисконта достиг 59% от суммы задолженности, что стало новым максимумом за всю историю наблюдений. А тем, кто готов погасить всю сумму долга одним платежом, коллекторы предлагали еще большие скидки — до 70%.

Бизнес-модель коллекторских агентств предполагает выкуп бесперспективных долгов с дисконтом, объяснил РИА Новости основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. По его словам, скидка может быть существенной, и в зависимости от того, насколько быстро взыскатели могут вернуть вложенные в покупку средства, они готовы идти навстречу и самим должникам.

Первичным кредиторам — банкам и МФО — выгодно не просто списать задолженность, но получить хоть какой-то возврат, отметил Мехтиев. При этом изменения в регулировании делают процесс взыскания экономически нецелесообразным. Например, повышение пошлин в 2024 году привело к тому, что МФО оказалось невыгодно не только продавать просроченные долги (займы с небольшими чеками), но и нести их в суд для взыскания, рассказал эксперт.

Он также отметил низкую эффективность взыскания в ходе исполнительного производства. В 2024 году через суд удалось взыскать всего 11,3% долгов. А с учетом того, что многие должники имеют право на ускоренное или автоматическое внесудебное списание, страх перед судебным взысканием сходит на нет, что и заставляет держателей долгов пытаться взыскивать до суда, пояснил Мехтиев.

Других вариантов ускорить возврат долга, кроме скидок, у коллекторов нет, а конкуренция заставляет их увеличивать размер дисконта за ускоренное погашение задолженности, резюмировал эксперт.