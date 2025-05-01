Юрист: лимит на переводы не повлечет неудобств для законопослушных граждан

С 30 мая в России вводятся ограничения для переводов без открытия счёта или с упрощённой идентификацией. Максимальная сумма транзакции составит 100 тыс. рублей. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT, как будут действовать новые поправки и для чего они приняты.

По словам юриста, 10 лет назад самым популярным инструментом по дистанционной передаче денежных средств являлись переводы посредством различных платёжных систем. Комиссия за такие операции составляла внушительные 3-5%.

Некоторое время спустя сервис платёжных систем был вытеснен с рынка так называемыми переводами с карты на карту. Преимущества этого способа оказались налицо: не требовалось искать кассу платёжного агента, пополнять счёт можно через круглосуточные банкоматы, для осуществления перевода достаточно иметь обычный смартфон с установленным приложением. Да и комиссия стала значительно ниже — в пределах 1,5%, уточнил Хаминский.

«Сегодня самый популярный способ переводов между гражданами — Система быстрых платежей (СБП). В большинстве случаев она бесплатна, комиссия берётся только с переводов значительных сумм и то она не превышает 0,5%. Если сравнивать три способа денежных переводов, можно прийти к логическому заключению, что именно транзакции без открытия счёта или с упрощённой идентификацией несут в себе криминогенные факторы, позволяющие скрыть фактических отправителей и получателей. Именно поэтому федеральный законодатель ввёл лимит в 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник RT.

Если говорить о переводах с карты на карту или через СБП, то на самом деле имеет место обычные платежи между счетами граждан, открытыми в банках с полной идентификацией. И по ним никаких лимитов не вводилось и не вводится, добавил он.

Ранее профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков рассказал, что в России с 30 мая вводится лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тыс. рублей с упрощённой идентификацией клиента.