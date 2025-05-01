В США выяснили, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Bloomberg: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $15 млрд

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Совокупное состояние богатейших предпринимателей России с начала 2025 года увеличилось на $14,977 млрд. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

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По данным агентства, самым богатым в списке российских предпринимателем является один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние с начала года увеличилось на $2,2 млрд — до $30 млрд.

На втором месте в «Индексе миллиардеров» остается совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого с начала года увеличилось на $120 млн — до $25,4 млрд.

Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. Его состояние, по данным Bloomberg, сократилось на $2,3 млрд — до $23,5 млрд.

В «Индекс миллиардеров» также попали основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и владелец компаний «Металлоинвест» и «Мегафон» Алишер Усманов и другие.

Среди прочих в рейтинге также присутствует основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на $1,59 млрд — до $12,6 млрд, и он занял десятую строчку.

В 2024 году Forbes признал 66-летнего индийского бизнесмена Мукеша Амбани самым богатым наследником в мире. Его империя охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную отрасли, а также розничную торговлю. Состояние предпринимателя оценивается в $116 млрд.

Отмечается, что Мукеш и его брат унаследовали деньги от отца Дхирубхая Амбани в 2002 году. Позже брат Мукеша Анил выбыл из рейтинга богатейших людей мира из-за банкротства своих компаний.

Личный счет
Андрей Мельниченко
Владимир Лисин
Алишер Усманов
Вагит Алекперов
Леонид Михельсон
Павел Дуров
Алексей Мордашов
Владимир Потанин
ПАО "НЛМК"
Металлоинвест
Еврохим
СУЭК
Новатэк
Норникель
Лукойл
Северсталь
Мегафон