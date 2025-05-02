Названы наиболее выгодные товары для инвестиций в 2025 году

Кобальт, кофе и золото в январе-апреле 2025 года стали самыми выгодными товарами для инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости по результатам анализа данных Межконтинентальной биржи в Лондоне (ICE Futures) и Шанхайской биржи металлов.

Кобальт за четыре месяца подорожал почти на 39%. Данный металл широко применяется, например, для изготовления стали и электрических аккумуляторов. Золото увеличилось в цене на 25,6%. Также заметно подорожали сталь (+22,3%), родий (+18,1%) и медь (+15%).

Среди сельскохозяйственной продукции самый высокий рост цен в 2025 году показал кофе сорта арабика (+25,8%). Соевое масло подорожало на 21,4%, а пшеница на американской бирже — на 11,1%.

Апельсиновый сок, наоборот, подешевел сильнее всех товаров — на 45%. Также заметно снизилась цена картофеля на европейской бирже — примерно на 43%.

До этого стало известно, что стоимость золота обновила исторический рекорд и достигла отметки в $3 504,2 за унцию.

Как отмечают аналитики, из-за торговой войны, развязанной американским президентом Дональдом Трампом, инвесторы стали отказываться от вложений в рисковые активы в пользу активов-убежищ. Еще один фактор — критика Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которая воспринимается инвесторами как угроза независимости ФРС. Все это приводит к тому, что доллар дешевеет, а золото оказывается в выгодном положении.