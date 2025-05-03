Россиянам назвали лучшие и худшие валюты для сбережений

В настоящее время лучшими валютами для сбережений являются дирхам ОАЭ, юань и рубль, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он добавил, что следует избегать вложений в активы стран, которые вводят санкции против России, пишет РИА Новости.

Аналитик пояснил, что покупка долларов несет значительные риски на фоне экономических и политических конфликтов, риска ускорения инфляции в США, особенностей внешней политики.

Эксперт заметил, что также не следует вкладывать деньги в евро, турецкую лиру, аргентинский песо.

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Часть средств, уточнил Смирнов, стоит держать в рублях. Это обусловлено высоким уровнем ключевой ставки (21%).

По его мнению, можно обратить внимание на юань — в его пользу говорит большой оборот торговли в юанях между Россией и КНР, а также значительные резервы ЦБ РФ в китайской валюте.