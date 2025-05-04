Государство сможет регулировать число платных мест в вузах

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий государству регулировать количество платных мест в вузах. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон может быть принят уже в ходе весенней сессии.

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С соответствующей инициативой выступила большая группа сенаторов и депутатов. В числе инициаторов - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проект поправок в закон об образовании, внесенный в Госдуму, наделяет правительство страны полномочиями определять объем приема на платные места в вузах. Иными словами, государство сможет ограничивать количество платных мест. В случае принятия закон может вступить в силу 1 сентября будущего года.

Вчерашние школьники идут на модные специальности юристов и экономистов, а после выпуска обнаруживают, что не могут заработать на жизнь профессией.

Например, юристы уже давно говорят о том, что в свое время начиная с девяностых в стране резко выросло количество юрфаков. Платные правовые факультеты стали открываться везде, где только можно, даже в ветеринарных вузах. Понятно, что страдало качество образования. Но и рынку не нужно такое количество юристов, особенно юристов-недоучек. В итоге у нас оказалась масса неприкаянных и недовольных жизнью специалистов, которые не могут заработать на жизнь юриспруденцией.

Такая же ситуация возникла и по многим другим модным гуманитарным специальностям. Молодые люди надеялись купить пропуск в красивую жизнь, но в итоге только тратили деньги и лучшие годы. Для вузов же факультеты по модным специальностям стали способом заработка.

"Мы сейчас видим, что очень сильно развивается платная форма обучения, - отметил Вячеслав Володин, выступая недавно на Совете законодателей. - Если взять все вузы, у нас платников 56 процентов. Конечно, надо проанализировать, а как обстоят дела с качеством подготовки именно на платных отделениях". При этом он отметил, что 42,5 процента из числа платников - это студенты, обучающиеся специальностям экономистов и юристов. "Возникает вопрос: рынок имеет запрос на такое количество экономистов и юристов? Ответ - нет", - добавил Вячеслав Володин.

При этом некоторые эксперты отмечают, что уважающие себя коммерческие вузы очень строго подходят к обучению и отчисляют неучей. Эксперты надеются, что будущие ограничения не коснутся заочной формы и студентов зрелых лет - старше 25-30 лет. Такие люди идут учиться осознанно, знают, чего хотят от жизни.