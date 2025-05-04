Названа сумма самого дорогого авиабилета, купленного в России

Самый дорогой летний авиабилет 2025 года купил российский путешественник, вылетающий в Турцию. Он заплатил более миллиона рублей. Такие данные приводит сервис «Купибилет», пишет «Лента.ру».

Россиянин купил билет в Миляс, турецкий город на побережье Эгейского моря, в 10 км от аэропорта Бодрум. Билет стоил 1 017 000 рублей.

Для сравнения, за эти деньги можно приобрести автомобиль Lada Granta 2024 года выпуска.

На втором месте по стоимости оказался билет в столицу Шри-Ланки Коломбо (978 340 рублей). На третьем — оплата рейса в китайский Куньмин (909 851 рублей).

В топ-5 также вошли Мальдивы (Мале) — 718 365 рублей и Барселона — 646 017 рублей.

В прошлом году самым дорогим стал билет на Мальдивы, он ушел за рекордные 2 073 472 рубля. При этом в пятерке тогда неожиданно оказался и билет в Астрахань (798 520 рублей).

Ранее российский бизнесмен рассказал, как купить дешевые билеты перед отпускным сезоном.