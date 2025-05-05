В России предложили поднять лимит на оплату покупок частями

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила поднять до 100 тыс. руб. порог на покупки через BNPL-сервисы без передачи информации в бюро кредитных историй (БКИ). Такое письмо организация направила в Госдуму, пишут «Известия».

Весной этого года депутаты приняли в первом чтении законопроект, наделяющий Центробанк правом регулировать BNPL-сервисы и вводящий лимит в размере 15 тыс. руб. для покупки товаров с оплатой частями без занесения данных в кредитную историю.

В ОПИ считают сумму в 15 тыс. руб. слишком низкой, она может охватить только продукты питания, одежду, обувь и мелкую электронику.

При покупке товаров на более высокую сумму (например, крупной бытовой техники, мебели, стройматериалов, автозапчастей, медицинских, туристических услуг и т. д.) BNPL-сервисы должны будут запрашивать у клиента персональные данные и передавать их вместе с другой информацией о договоре в БКИ. В результате одобрять операции на сумму свыше 15 тыс. руб. будет сложнее, а россиянам придется брать кредиты в банках или микрофинансовых организациях на приобретение товаров.

В сервисе «Долями» считают, что для закрытия потребностей BNPL-рынка нужно установить лимит в размере 50 тыс. руб. Ранее с таким же предложением выступило правительство.

В список самых популярных товаров, которые россияне оплачивают частями, входят одежда, обувь, косметика, ювелирные украшения, спорт и путешествия.