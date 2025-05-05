Россиянам предсказали увеличение зарплат в полтора раза

Среднемесячная номинальная зарплата россиян в ближайшие четыре года вырастет на 51,15 процента. Увеличение доходов граждан почти в полтора раза предсказали в Минэкономразвития, сообщает газета «Ведомости».

© Lenta.ru

Согласно прогнозу социально-экономического развития страны на 2026–2028 годы, в 2025-м средние зарплаты вырастут до 102,7 тысячи рублей (плюс 16,8 в годовом выражении). В 2026-м показатель увеличится до 114,4 тысячи рублей (плюс 11,4 процента год к году), а в 2028-м — до отметки в 132,9 тысячи рублей (плюс 7,3 процента год к году). Годом ранее номинальные зарплаты выросли до 87,9 тысячи рублей (плюс 18,3 процента), что и дает показатель в 51 процент на горизонте в пять лет.

В предыдущем прогнозе ведомства, который представили в сентябре 2024 года, полагали, что средняя зарплата в РФ увеличится до 119,3 тысячи рублей. В то же время, по данным Росстата, в феврале 2025 года номинальные зарплаты увеличились уже на 13,6 процента год к году.

Названы самые высокооплачиваемые специальности в нефтяной отрасли

Партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина объяснила обновление прогноза более высокой, чем ожидалось в прошлом прогнозном периоде, потребностью в кадрах, особенно в реальном секторе экономики и регионах с высокой долей промпроизводства и госзаказа. В то же время общая тенденция к замедлению темпов роста доходов сохраняется: резервы компаний истощаются, а рынок адаптируется к сокращению кадрового резерва.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ежеквартально индексировать зарплаты на уровень инфляции. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что в Трудовом кодексе закреплена индексация зарплат, однако она носит рекомендательный характер. Законопроект предлагает сделать подобную меру обязательной для работодателей.