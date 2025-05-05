В Госдуме заявили о рисках роста цен на пассажирские авиаперевозки

Цены на пассажирские авиаперевозки в России могут вырасти из-за начала действия с 2027 года обязательных требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) о сокращении авиационных выбросов углекислого газа (системы CORSIA). Об этом сообщает РБК.

© РИА Новости

Страна будет обязана соблюдать эти нормы и компенсировать разницу между фактическими выбросами и установленным лимитом в размере 85% от уровня 2019 года при международных авиаперелетах. Авиакомпании будут вынуждены включить эти дополнительные расходы в стоимость билетов, говорится в материале.

По мнению замглавы комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, проблема может быть решена с помощью запуска в России промышленного производства низкоуглеродного или устойчивого авиатоплива — LCAF (на основе ископаемых углеродов) или SAF (из растительного сырья). При этом, как отмечается, этому препятствует отсутствие в стране внутренних стандартов и невозможность признания российского экологически чистого авиационного топлива в ICAO.

В 2021 году стало известно о формировании в России альянса производителей биотоплива под названием «Евразийский SAF-альянс». В его состав вошли компании «Газпром нефть», Airbus, «Аэрофлот», S7 Group, «Волга-Днепр», а также Институт им. Н.Е. Жуковского и ГосНИИ ГА. Цель альянса — объединить усилия и опыт участников для ускорения процесса сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и содействия его развитию в России.