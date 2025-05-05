В России оценили долю многодетных семей за чертой бедности

В 2024 году доля семей, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет и которые испытывают финансовые трудности, достигла 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «многодетные семьи».

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В сравнении с 2020 годом показатель уменьшился почти в два раза. В тот период доля многодетных семей за чертой бедности составляла 38,1%. В 2023 году произошло значительное уменьшение этого показателя: с 29,4% до 21,5%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России всего насчитывается 2,4 млн многодетный семей, в них воспитываются 7,7 млн детей. В общей сложности в стране 24,5 млн семей с более чем 30 млн детей.

Также ранее СМИ сообщили, что Федеральная служба государственной статистики планирует усилить контроль за уровнем бедности среди многодетных семей. В рамках мониторинга достижения целевых показателей национального проекта «Семья», который стартовал в 2025 году, и национальных целей развития, власти начали анализировать данные расширенной выборки, состоящей из 50 тысяч домохозяйств. Согласно планам, к 2030 году уровень бедности среди многодетных семей должен снизиться до 12%, а к 2036 году — до 8%.