Россияне стали чаще жаловаться на банки

В январе — марте 2025 года количество жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый квартал поступило почти 95 тысяч жалоб, сообщили в пресс-службе регулятора.

Резко выросло число жалоб на банки — на 36,8%. В основном клиенты обращались в ЦБ из-за приостановки дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Это связано с тем, что с июля 2024 года банки обязаны приостанавливать подозрительные операции, чтобы предотвратить мошенничество.

«По результатам рассмотрения большинства обращений по вопросу блокировки ДБО банки подтвердили его использование в мошеннических целях», — отметили в Центробанке.

Количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось на 10%. Потребители жаловались на сложности с возвратом денег при отказе от дополнительных услуг и на оформление займов без их согласия.

«Также поступают обращения от клиентов МФО с требованием, сформированным под влиянием рекомендаций в соцсетях, пересчитать их задолженность», — добавили в Банке России.

При этом число жалоб по вопросам страхования уменьшилось на 44,6%, в основном за счёт обращений по ОСАГО.

«Это связано прежде всего с тем, что изменилась процедура оспаривания коэффициента бонус-малус (КБМ). Сейчас граждане могут самостоятельно узнать свой КБМ в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы. Если они не согласны с его значением, то там же могут оставить обращение с просьбой пересчитать его», — пояснили в ЦБ.

Снизилось также количество жалоб на страхование от несчастных случаев и болезней и на страхование жизни.

Претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг стало меньше на 27,5%, в лидерах снижения — жалобы от инвесторов о сложностях с распоряжением активами из-за санкций, их число сократилось в четыре раза. В сегменте негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на 31,4% сократились жалобы на несогласие людей с переходом из Социального фонда России в НПФ, а также между НПФ.

Продолжается снижение жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании. Их стало меньше на 42,2%, в том числе благодаря тому, что с прошлого года кредиторы обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказаться от них в течение 30 дней.