На Кубе создадут условия для повсеместной оплаты картами «Мир»

Куба продолжает усиливать привлекательность для российских туристов. В 2024 году страну посетили 185 тысяч путешественников из России, и власти стремятся привлечь еще больше гостей, предлагая новые виды отдыха.

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На Международной туристической ярмарке FITCuba-2025 министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что помимо традиционного пляжного отдыха, страна развивает направления природного, исторического, культурно-образовательного и медицинского туризма.

Одной из важных мер для улучшения туристического сервиса является расширение применения карт «Мир» на Кубе. В настоящее время их принимают около 20 тысяч гостиниц и торговых точек, но власти планируют в скором времени внедрить повсеместную оплату этой картой.

Помимо этого, министр отметил, что одним из способов улучшить сервис для россиян станет обучение гидов русскому языку. Уже сейчас на Кубе есть школы, где готовят специалистов, владеющих русским, и власти планируют увеличить число таких программ для молодежи, передает «Радиоточка НСН».