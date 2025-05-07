Пенсионерам повысят специальные доплаты

В течение нескольких следующих месяцев для пожилых людей будет проведен перерасчет ряда выплат и доплат к пенсии. Издание Life выяснило, кому сделают прибавку и в каком размере.

В материале говорится, что с 1 августа 2025 года изменятся доплаты к пенсии для бывших летчиков и шахтеров. Перерасчет проводится четыре раза в год. Последний раз он был 1 мая. Учитываются взносы работодателей за этих сотрудников. Эти доплаты предназначены для тех, кто работал в тяжелых и опасных условиях. Сумма надбавки рассчитывается индивидуально. Размер выплат зависит от средней зарплаты и стажа работы.

Также есть доплаты за возраст, которые распространяются на всех пенсионеров. После 80 лет фиксированная часть пенсии увеличивается вдвое. В Социальном фонде России сообщили, что пенсии увеличивают со дня рождения. Выплата повышенной пенсии начинается через месяц после юбилея. Прибавка будет сделана автоматически, без заявлений.

Надбавка полагается только получателям страховой пенсии по старости. Инвалидам первой группы и тем, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца, прибавка не положена.

По словам юриста Елены Кузнецовой, фиксированную выплату увеличивают либо после 80 лет, либо после получения первой группы инвалидности. Прибавку получают только по одному из этих оснований. Кроме того, после 80 лет есть доплата за уход. С 1 августа 2025 года увеличат пенсии работающим пенсионерам. Размер прибавки зависит от пенсионных баллов, начисленных за 2024 год, зарплаты и взносов работодателей.