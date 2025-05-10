Соцфонд: Средний размер социальной пенсии превысил 13,5 тысячи рублей

По состоянию на начало 2025 года средний размер социальной пенсии в России составил чуть больше 13,5 тысячи рублей.

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Так, с 1 января он находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Вместе с тем размер социальной пенсии инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам в среднем равняется 20 153,9 рубля в месяц.

Напомним, что в Госдуме предложили установить ежеквартальную индексацию пенсий.