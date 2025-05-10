Раскрыт средний размер социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии россиян по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России (СФР), передает РИА Новости.

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Отмечается, что средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 января 2025 года находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц. Между тем, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составляет 20 153,9 рубля в месяц.

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Ранее сообщалось, что с 2026 года страховые выплаты по старости будет назначаться гражданам, выработавшим 15 лет трудового стажа и набравшим 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).