Ветеранам ВОВ предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты

Lenta.ru

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ветеранам ВОВ предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты
© РИА Новости

Также депутаты предложили полностью компенсировать ветеранам расходы на услуги ЖКХ.

«Предлагаемые нами изменения — это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

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Ранее инвалидам и пенсионерам повысили пенсионные выплаты. Мера по увеличению пенсий для людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы вступила в силу 1 мая. Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что если за пенсионером осуществляется уход и он не относится к числу инвалидов с детства I группы, то гражданину положена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тысячи рублей.

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