Банки стали чаще обманывать россиян

Банки не раскрывают клиентам всю информацию об условиях по накопительным счетам и вкладам, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга, проведенного Ассоциацией развития финансовой грамотности.

44,85% недобросовестных практик при продажах услуг в офисах банков приходится на ненадлежащее информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов, показал мониторинг. На такие нарушения пришлось 87 из 194 выявленных случаев. Нарушением посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков.

33,5%, или 65 случаев недобросовестных практик, пришлось на вклады. К нарушениям отнесли отсутствие в офисах банков в зоне для потребителей информации о депозитах, в том числе о минимальной гарантированной ставке по каждому виду вклада.

Кроме того, волонтеры Ассоциации выяснили, что в некоторых случаях оценить корректность заполнения табличной формы договора можно было только непосредственно при оформлении.

Также волонтеры обнаружили признаки неприемлемых практик, связанные с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением потенциальных клиентов о рисках торговли на рынке ценных бумаг.

Волонтеры рекомендуют клиентам банков внимательно изучать условия договора перед подписанием. Важно задавать менеджеру все интересующие вопросы, обращаться за разъяснениями по терминам, сравнивать продукты. Спешить принимать решения не нужно: лучше тщательно проанализировать условия и риски.