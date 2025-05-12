В России предложили ввести налог для богатых бездельников

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил проанализировать введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных людей. Об этом сообщает РБК.

По мнению экономиста, домохозяйки, рантье и дети богатых родителей являются «профессиональными бездельниками». Профессор считает, что неработающие официально россияне, которые пользуются социальными благами, ничего не платят в государственную казну.

В апреле сообщалось, что правительство России разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025-2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, заменит предыдущую программу 2022–2024 годов.

План включает 18 мер, направленных на сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиление контроля за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми.