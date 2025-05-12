Россияне нашли альтернативу кредитным картам

В первом квартале 2025 года выросли выдачи карт рассрочки и дебетовых карт с опцией овердрафта после падения в конце 2024 года. За три месяца объём выдач увеличился на 47%, в среднем за месяц выдавались такие карты на 34 миллиарда ₽, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Сегмент кредитных карт показал снижение: по итогам первого квартала было выдано 3,66 миллиона карт с общим лимитом 441,1 миллиарда ₽, что на 34% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года. Карты рассрочки и карты с овердрафтом обогнали кредитки по среднему лимиту — 114,1 тысячи ₽ против 108,3 тысячи ₽ соответственно.

Банки стали чаще обманывать россиян

Россияне выбирают такие карты из-за закрытия кредитных карт банками и отказа других банков выдавать их клиентам, которые активно пользуются кредитками и раз в месяц погашают долг с накопительного счёта.

«В условиях высоких ставок по накопительным счетам бесплатное пользование клиентами средствами банка и получение при этом процентов по накопительному счету невыгодно банкам», — объясняет источник на банковском рынке.

Кроме того, в сегменте кредитных карт регулирование жёстче, чем по картам рассрочек и овердрафтам. Банки вынуждены сокращать выдачи и снижать лимиты по кредитным картам для соблюдения требований ЦБ, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.