Механизм внесудебного банкротства россиян предложили изменить

Национальный союз защиты прав потребителей предлагает модернизировать механизм внесудебного банкротства физлиц, подняв потолок долга для его применения вдвое: с 1 млн до 2 млн рублей.

© Unsplash

Инициатива объясняется ростом просроченной задолженности россиян, которая стимулирует их к сокрытию своих официальных заработков. В апреле этого года такие долги граждан перед банками выросли уже до 1,4 трлн рублей.

Сейчас гражданин, в отношении которого исполнительное производство по взысканию долга окончено из-за отсутствия имущества, может обратиться в МФЦ с заявлением о признании его банкротом, пишет «Коммерсантъ». Долги в пределах названных сумм списываются через полгода (если нет оснований для перевода в судебный порядок — например, при появлении информации о наличии у должника имущества).

В 2024 году было возбуждено 55,6 тысячи внесудебных банкротств — это более чем втрое больше, чем было в 2023-м (15,9 тысячи). Такой рост объясняется расширением границ для внесудебного банкротства (до ноября 2023 года оно было доступно при долгах 50-500 тысяч рублей).