Депутат: с 1 июня предусмотрено повышение соцвыплат для некоторых граждан

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT отметил, что с 1 июня предусмотрены повышения социальных выплат, установленных действующим законодательством для определённых категорий граждан.

«Граждане, которым в мае исполняется 80 лет, начинают получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Размер этой надбавки составляет 8907,7 рубля. То же касается инвалидов, которым в мае была установлена первая группа инвалидности: для них предусмотрено аналогичное увеличение фиксированной выплаты», — рассказал парламентарий.

По его словам, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи, ему назначается дополнительная сумма: по 2969,23 рубля за каждого, но не более, чем на трёх человек.

«Основанием для такой надбавки служит статус иждивенца, подтверждённый документально, но сам пересчёт производится автоматически — обращаться в Социальный фонд или подавать заявление не требуется», — добавил собеседник RT.

Некоторые регионы, рассказал депутат, осуществляют дополнительные выплаты по собственным программам.

«В ряде субъектов предусмотрены денежные выплаты к определённым датам — например, ко Дню защиты детей. Эти меры касаются только отдельных категорий многодетных или одиноких родителей и оформляются по инициативе региональных властей», — объяснил Гаврилов.

Он также отметил, что повышения выплат в июне касаются только тех граждан, которые подпадают под чётко определённые законодательством условия.

«Все изменения производятся без заявительного порядка — на основании данных, уже имеющихся у Социального фонда», — заключил парламентарий.

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