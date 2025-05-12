В РФ могут запретить делить доходы участников СВО при разводе

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий раздел средств одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака, заключенного после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Отмечается, что инициаторами документа выступили депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай. Законопроект предлагает внести изменения в Семейный кодекс РФ, установив, что денежные средства, полученные одним из супругов в связи с участием в СВО, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, зарегистрированного после 24 февраля 2022 года. Нововведение будет распространяться на единовременные выплаты при заключении контракта, денежное довольствие, ежемесячные и иные выплаты.

При принятии законопроекта он вступит в силу со дня официального опубликования. Подчеркивается, что положения документа будет применяться также в отношении браков, зарегистрированных после 24 февраля 2022 года и расторгнутых до вступления в силу данного закона, если раздел имущества не был произведен или решение суда еще не вступило в силу.