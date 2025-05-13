Россиянам назвали способ приумножить свою зарплату

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Получить ежемесячный пассивный доход в размере, сравнимом со средней зарплатой по России, можно по вкладу на сумму около 6,5 миллиона рублей. Об этом рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам назвали способ приумножить свою зарплату
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По словам специалиста, в расчет включен налог на вклады — сейчас им не облагается лишь сумма до 210 тысяч рублей, которая была в качестве дохода по депозитам. По словам Алутина, если Центробанк до конца года повысит ставку, увеличится и необлагаемый доход.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас оптимальное время для долгосрочных сбережений. Он уточнил, что, если средняя ставка по полутора-трехлетним вкладам находится на уровне 13,8–14,6 процента годовых, то на год можно найти условия, близкие к 20 процентам годовых.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции в России на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. При этом темпы роста потребительских цен, допустила она, могут вновь ускориться в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. На этом фоне Банк России не исключил повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора.

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