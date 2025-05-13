Планируйте крупные покупки: россиянам рассказали, что делать при девальвации рубля
На случай девальвации рубля важно диверсифицировать сбережения, следить за денежно-кредитной политикой и планировать крупные покупки, считает эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.
«Стабильность рубля сегодня — это скорее результат жесткой политики Центробанка и внешнеэкономических факторов, а не роста или укрепления экономики. Как только эти факторы изменятся, рубль может снова ослабнуть. Гражданам важно понимать эти риски и заранее планировать свои финансы», — говорит эксперт.
Среди основных рисков аналитик называет:
- Снижение цен на нефть. При дальнейшем снижении котировок нефти валютные экспортные поступления сократятся.
- Смягчение политики ЦБ. Если Центробанк начнет цикл снижения ставки, спрос на рублевые активы начнет снижаться.
- Усиление санкций. Новые ограничения могут перекрыть каналы экспорта и финансовых расчетов.
- Рост импорта. Снятие ограничений на поставки зарубежных товаров создаст дополнительный спрос на валюту.
На случай девальвации рубля, по мнению эксперта, следует:
- Диверсифицировать сбережения. То есть не держать все деньги в рублях. Валюта, золото, защитные активы помогут снизить риски.
- Следить за ставкой ЦБ. Снижение ставки — первый сигнал возможного ослабления рубля.
- Инвестировать в валютные инструменты на Мосбирже в зависимости от стратегии.
- Планировать крупные покупки. Если нужна техника, оборудование, автомобиль иностранного производства, стоит взвесить риски их подорожания в случае девальвации.