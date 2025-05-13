Планируйте крупные покупки: россиянам рассказали, что делать при девальвации рубля

Банки.ру

На случай девальвации рубля важно диверсифицировать сбережения, следить за денежно-кредитной политикой и планировать крупные покупки, считает эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

«Стабильность рубля сегодня — это скорее результат жесткой политики Центробанка и внешнеэкономических факторов, а не роста или укрепления экономики. Как только эти факторы изменятся, рубль может снова ослабнуть. Гражданам важно понимать эти риски и заранее планировать свои финансы», — говорит эксперт.

Среди основных рисков аналитик называет:

  • Снижение цен на нефть. При дальнейшем снижении котировок нефти валютные экспортные поступления сократятся.
  • Смягчение политики ЦБ. Если Центробанк начнет цикл снижения ставки, спрос на рублевые активы начнет снижаться.
  • Усиление санкций. Новые ограничения могут перекрыть каналы экспорта и финансовых расчетов.
  • Рост импорта. Снятие ограничений на поставки зарубежных товаров создаст дополнительный спрос на валюту.

На случай девальвации рубля, по мнению эксперта, следует:

  • Диверсифицировать сбережения. То есть не держать все деньги в рублях. Валюта, золото, защитные активы помогут снизить риски.
  • Следить за ставкой ЦБ. Снижение ставки — первый сигнал возможного ослабления рубля.
  • Инвестировать в валютные инструменты на Мосбирже в зависимости от стратегии.
  • Планировать крупные покупки. Если нужна техника, оборудование, автомобиль иностранного производства, стоит взвесить риски их подорожания в случае девальвации.
Личный счет
Видео
Московская биржа