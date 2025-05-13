Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в еще одной стране

Россияне, путешествующие в Иран, теперь могут расплачиваться на иранских терминалах картами "Мир" с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка исламской республики, в Тегеране прошла торжественная церемония завершения второго этапа интеграции платежных систем России и Ирана "Мир" и Shetab.