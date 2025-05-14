Доллары нового образца доступны в отделениях некоторых банков в российской столице. Комиссии на валюту нового образца нет, пишет РИА Новости.

В пресс-службах нескольких российских банков журналистам сообщили о наличии в отделениях валюты как нового, так и старого образца.

«‎Спрос на валютно-обменные операции умеренный. Наличной валюты, в том числе и долларов США нового образца, достаточно для того, чтобы удовлетворить текущий спрос населения»‎, — сказал представитель одной из кредитных организаций.

В одном из банков также объяснили, что разделение долларов на новые и старые — условность. Так, на стодолларовой купюре начиная с 2013 года выпуска есть синяя защитная полоса, в то время как на пятидесятидолларовую добавили лишь красные и синие оттенки.

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Накануне Telegram-канал SHOT писал об исчезновении новых долларов из российских банков. В московских кассах каналу рассказали, что американские доллары в страну не привозят, а продают только то, что приносят люди.

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