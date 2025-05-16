Спрогнозирован рост цен на овощи и фрукты в России

Цены на плодово-ягодные культуры и картофель могут вырасти на 5–10 процентов летом 2025 года из-за весенних заморозков, повлекших потерю урожая в объеме 15–20 процентов от общих сборов. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

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Она добавила, что к особенно пострадавшим культурам относят абрикосы, черешню, сливу, инжир. Стоимость на эти плоды, скорее всего, вырастет из-за дефицита.

— Кроме того, в центральных регионах страны пострадали посевы раннего картофеля. Под угрозой оказались и посевы сахарной свеклы. К счастью, в этом году аномальные погодные условия затронули только часть территории страны, в отличие от 2024 года, — пояснила экономист.

По подсчетам аграриев, средние потери в урожае составили около 15–20 процентов. Однако, скорее всего, это не приведет к существенному росту цен на овощи и фрукты.

— Это связано с тем, что большая часть плодово-овощной продукции в России все же заморского происхождения. По объему импорта овощей и фруктов наша страна занимает четвертое место в мире, закупая ежегодно до семи миллионов тонн продукции. Впрочем, нельзя исключать небольшой рост цен на продукцию отечественного сельхозпроизводства, — подчеркнула Проданова.

Эксперт добавила, что с большой долей вероятности рост будет нивелирован государством за счет дальнейшего расширения импорта и поддержки отечественного АПК, сообщает «Подмосковье сегодня».

Аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака тоже считает, что стоимость фруктов и ягод в российских магазинах увеличится из-за плохого урожая в Крыму. Так, в случае дефицита на отечественном рынке черешня и персики могут вырасти в цене на 30–50 процентов, рассказал преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, какие продукты подорожают в России в мае.