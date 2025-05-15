ЦБ назвал самые прибыльные финансовые инструменты

За первые четыре месяца 2025 года наибольшую доходность среди российских инструментов показали корпоративные облигации с кредитным рейтингом А — 12,5%, говорится в обзоре финансовых рынков ЦБ. На втором и третьем местах расположились корпоративные облигации с рейтингом АА и рублёвые вклады. Самыми убыточными стали вклады в долларах США — 19,4%.
По предварительным данным Росстата, инфляция с января по апрель составила 3,2%.
Рейтинг российских инструментов по доходности с начала 2025 года:
- корпоративные облигации «A» — 12,5%;
- корпоративные облигации «АА» — 10,6%;
- депозит в рублях — 7,6%;
- фонд денежного рынка LQDT — 6,9%;
- корпоративные облигации «AAA» — 6,1%;
- акции транспортной отрасли — 5,9%;
- акции финансовой отрасли — 5,9%;
- ОФЗ — 5%;
- корпоративные облигации «BBB» — 4,2%;
- акции ретейлеров — 3,4%;
- индекс акций Мосбиржи — 2,1%;
- акции строительной отрасли — 1,5%;
- золото — 0,7%;
- акции нефтегазовой отрасли — 0,6%;
- акции металлургической отрасли — минус 3,1%;
- акции телекоммуникационной отрасли — минус 3,4%;
- акции электроэнергетической отрасли — минус 3,5%;
- акции химической отрасли — минус 4,3%;
- депозит в евро — минус 11,9%;
- депозит в юанях — минус 13,5%;
- замещающие облигации — минус 13,9%;
- акции информационной отрасли — минус 14,8%;
- депозит в долларах США — минус 19,4%.
В апреле самыми доходными были вклады в евро — 4%, при этом с начала года убыток вкладчиков составит 11,9%. Наибольший убыток в апреле получили держатели акций металлургической отрасли — 8,7%. Инфляция в апреле предварительно составила 0,5%.
«На фоне сохраняющейся геополитической неопределённости котировки акций двигались разнонаправленно в течение апреля, но по итогам месяца все отраслевые индексы и Индекс МосБиржи снизились. Несмотря на признаки замедления инфляции, ОФЗ в апреле незначительно подешевели», — отметили в ЦБ.
Рейтинг российских инструментов по доходности в апреле 2025 года:
- депозит в евро — 4%;
- корпоративные облигации «BBB» — 2,9%
- корпоративные облигации «A» — 2,4%;
- фонд денежного рынка LQDT — 1,8%;
- корпоративные облигации «АА» — 1,8%;
- депозит в рублях — 1,4%;
- корпоративные облигации «AAA» — 1,3%;
- золото — 1,3%;
- ОФЗ — 0,1%;
- акции нефтегазовой отрасли — минус 1,5%;
- акции транспортной отрасли — минус 1,6%;
- акции финансовой отрасли — минус 2,1%;
- депозит в юанях — минус 2,2%;
- депозит в долларах США — минус 2,3%;
- индекс акций Мосбиржи — минус 2,8%;
- замещающие облигации — минус 2,8%;
- акции электроэнергетической отрасли — минус 4,5%;
- акции химической отрасли — минус 4,6%;
- акции ретейлеров — минус 4,9%;
- акции информационной отрасли — минус 6,4%;
- акции строительной отрасли — минус 6,7%;
- акции телекоммуникационной отрасли — минус 7,3%;
- акции металлургической отрасли — минус 8,7%.