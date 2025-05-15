ЦБ назвал самые прибыльные финансовые инструменты с начала 2025 года

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За первые четыре месяца 2025 года наибольшую доходность среди российских инструментов показали корпоративные облигации с кредитным рейтингом А — 12,5%, говорится в обзоре финансовых рынков ЦБ. На втором и третьем местах расположились корпоративные облигации с рейтингом АА и рублёвые вклады. Самыми убыточными стали вклады в долларах США — 19,4%.

ЦБ назвал самые прибыльные финансовые инструменты
© ТАСС

По предварительным данным Росстата, инфляция с января по апрель составила 3,2%.

Рейтинг российских инструментов по доходности с начала 2025 года:

  • корпоративные облигации «A» — 12,5%;
  • корпоративные облигации «АА» — 10,6%;
  • депозит в рублях — 7,6%;
  • фонд денежного рынка LQDT — 6,9%;
  • корпоративные облигации «AAA» — 6,1%;
  • акции транспортной отрасли — 5,9%;
  • акции финансовой отрасли — 5,9%;
  • ОФЗ — 5%;
  • корпоративные облигации «BBB» — 4,2%;
  • акции ретейлеров — 3,4%;
  • индекс акций Мосбиржи — 2,1%;
  • акции строительной отрасли — 1,5%;
  • золото — 0,7%;
  • акции нефтегазовой отрасли — 0,6%;
  • акции металлургической отрасли — минус 3,1%;
  • акции телекоммуникационной отрасли — минус 3,4%;
  • акции электроэнергетической отрасли — минус 3,5%;
  • акции химической отрасли — минус 4,3%;
  • депозит в евро — минус 11,9%;
  • депозит в юанях — минус 13,5%;
  • замещающие облигации — минус 13,9%;
  • акции информационной отрасли — минус 14,8%;
  • депозит в долларах США — минус 19,4%.

В апреле самыми доходными были вклады в евро — 4%, при этом с начала года убыток вкладчиков составит 11,9%. Наибольший убыток в апреле получили держатели акций металлургической отрасли — 8,7%. Инфляция в апреле предварительно составила 0,5%.

«На фоне сохраняющейся геополитической неопределённости котировки акций двигались разнонаправленно в течение апреля, но по итогам месяца все отраслевые индексы и Индекс МосБиржи снизились. Несмотря на признаки замедления инфляции, ОФЗ в апреле незначительно подешевели», — отметили в ЦБ.

Рейтинг российских инструментов по доходности в апреле 2025 года:

  • депозит в евро — 4%;
  • корпоративные облигации «BBB» — 2,9%
  • корпоративные облигации «A» — 2,4%;
  • фонд денежного рынка LQDT — 1,8%;
  • корпоративные облигации «АА» — 1,8%;
  • депозит в рублях — 1,4%;
  • корпоративные облигации «AAA» — 1,3%;
  • золото — 1,3%;
  • ОФЗ — 0,1%;
  • акции нефтегазовой отрасли — минус 1,5%;
  • акции транспортной отрасли — минус 1,6%;
  • акции финансовой отрасли — минус 2,1%;
  • депозит в юанях — минус 2,2%;
  • депозит в долларах США — минус 2,3%;
  • индекс акций Мосбиржи — минус 2,8%;
  • замещающие облигации — минус 2,8%;
  • акции электроэнергетической отрасли — минус 4,5%;
  • акции химической отрасли — минус 4,6%;
  • акции ретейлеров — минус 4,9%;
  • акции информационной отрасли — минус 6,4%;
  • акции строительной отрасли — минус 6,7%;
  • акции телекоммуникационной отрасли — минус 7,3%;
  • акции металлургической отрасли — минус 8,7%.
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