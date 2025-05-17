Раскрыты подробности о повышении пенсий с 1 июня

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, кого коснется повышение пенсий с 1 июня. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Виноградов уточнил, что пенсию с 1 июня россиянам повысят при исполнении 80 лет. Кроме того, выплата увеличится для тех, кому установят инвалидность первой группы.

В России с 1 октября 2025 года повысят военные пенсии

Этим категориям россиян начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ежемесячная прибавка для них составит 8 728 рублей 73 копейки, а надбавка за уход за пенсионерами — 1 314 рублей.

«Общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно», — уточнил специалист.

Ранее в России рассказали об индексации пенсий в следующем году. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что страховые пенсии россиян могут вырасти выше уровня инфляции в 2026 году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля.