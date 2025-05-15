Часть россиян могут получать две пенсии одновременно

Некоторые россияне могут оформить одновременно две пенсии – страховую по старости и государственную по инвалидности. А в некоторых случаях жители имеют право выбрать одну из наиболее выгодных пенсий. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Вторую пенсию россиянин имеет право получать, если, к примеру, он получил инвалидность из-за военной травмы. Сюда же относятся участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы последствий радиационных катастроф и другие категории граждан, которые перечислены в ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», отметил депутат.

Не входящие в перечисленные категории имеют право получать только одну пенсию, подчеркнул Говырин.

«Законодательство России не допускает произвольного накопления пенсий одного типа: если у гражданина есть право на разные страховые пенсии — по инвалидности, по старости, по потере кормильца, — ему, как правило, устанавливается только одна», — пояснил он.

Иногда могут возникнуть ситуации, когда вновь назначенная гражданину пенсия ниже, чем предыдущая – в этом случае человек имеет право самостоятельно выбрать, какую пенсию будет получать. В любом случае размеры пенсионных выплат для гражданина, который достиг соответствующего возраста уже после получения инвалидности, зависят от нескольких факторов, включая его стаж, набранный пенсионный коэффициент и конкретное правовое основание. Важно помнить, что законом россиянам предоставляется право выбора, поэтому решение о получении определенной выплаты остается за ними, заключил парламентарий.

До этого Говырин также объяснил, что выплаты страховой пенсии рассчитываются по числу пенсионных баллов или индивидуальных коэффициентов, отражающих трудовой стаж и уплаченные работодателем страховые взносы. Ежегодно в зависимости от уровня зарплаты начисляется определенное количество баллов. максимально возможные 10 коэффициентов можно получить при высокой зарплате, которая не будет ниже предельной базы в 2,222 млн рублей в год. Баллы умножаются на стоимость одного коэффициента (145,69 рубля в 2025 году), а после — прибавляется фиксированная выплата в 8907,7 рубля, из чего и получается размер пенсии. Всего для назначения выплаты необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов.