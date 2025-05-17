Названы самые дорогие товары, купленные россиянами на AliExpress

В AliExpress СНГ подвели итоги первого квартала 2025 года, проанализировав самые дорогие покупки российских пользователей на платформе. Лидерами стали специализированное оборудование, автокомпоненты и спортивный инвентарь.

Топ-10 самых дорогих приобретений возглавила УФ-печатная машина Santos i3200 UV 6090 стоимостью 938,4 тыс. руб. За ней следуют слайдер-крепеж для профессиональной камеры (697,6 тыс. руб.), умный тренажер Monster Home (690,5 тыс. руб.), набор деталей для модернизации кузова Mercedes Benz S-Class W221 за 610,3 тыс. руб. и паяльная станция JBC DMPSE-2QB RMSE-2QF стоимостью 520,9 тыс. руб.

В топ также попали портативный бетонный насос YuGong за 515,6 тыс. руб., комплект для внедорожного тюнинга автомобиля (500,9 тыс. руб.), лазерная маркировочная машина Mini MAX (487,1 тыс. руб.), ультрафиолетовая камера Koritcam Max04BM (474,8 тыс. руб.) и шоссейный велосипед SAVA R9 Competition Grade за 412,2 тыс. руб.

Городами-лидерами по покупке самых дорогих товаров стали Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва.