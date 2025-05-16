ЦБ подсчитал, сколько денег украли мошенники у россиян

В январе — марте 2025 года банки предотвратили 43,8 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов, что в два раза больше, чем в среднем за каждый квартал 2024 года. Кредитные организации защитили 4,6 триллиона ₽ на счетах своих клиентов. Об этом говорится в обзоре Центробанка.

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Аферистам удалось совершить 296,6 тысячи мошеннических операций на 6,9 миллиарда ₽ — показатели такие же, как и в прошлом году. Банки вернули клиентам 7,6% украденных средств против 9,9% в 2024 году. На физических лиц приходится 296,1 тысячи мошеннических операций приходится на физлиц, у них похитили 6,7 миллиарда ₽.

Больше всего денег кибермошенники похитили через каналы дистанционного банковского обслуживания — онлайн-банк и переводы. Одним из способов такого хищения было заражение мобильных устройств пользователей вредоносными программами. Физлица потеряли 2,9 миллиарда ₽, кредитные организации возместили 8,7% от этой суммы. При этом количество таких операций без согласия клиентов составило только 38,3 тысячи ₽.

На втором месте по общей сумме — хищения через Систему быстрых платежей (СБП). Мошенники совершили 43,3 тысячи операций и украли 2 миллиарда ₽. Клиентам удалось получить обратно 5,3% из них. На третьем месте — кражи с карт: 212,5 тысячи ₽ на 1,7 миллиарда ₽. Банки вернули 8,8% средств.

Злоумышленники также похитили 31,1 миллиона ₽ с 1960 электронных кошельков, доля возврата составила 0,6%. ЦБ также зафиксировал 64 случая мошенничества с переводами путём внесения денег в банкомат. Аферисты украли 11,8 миллиона ₽, банкам не удалось вернуть эти деньги клиентам.

Чаще всего кибермошенники использовали для кражи денег методы социальной инженерии. Далее следуют фишинговые атаки, атаки с использованием вредоносных программ и атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS).

Банк России инициировал блокировку 19,8 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 7,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.