Россиянам рассказали, как обманывают в салонах сотовой связи

Поход за новой сим-картой или выгодным тарифом может обернуться неприятными сюрпризами.Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали RT о хитростях, с которыми сталкиваются покупатели в салонах сотовой связи.

Одной из распространённых схем является скрытое оформление сим-карт на покупателя. Потребители, приходя в салон, могут не заметить, что, помимо выбранного тарифа, в чеке оказывается ещё одна сим-карта, оформленная без их ведома.

Консультанты могут объяснить это «ошибкой» или «специальным предложением», но на самом деле такие действия являются частью корпоративного плана по увеличению продаж.

«Обман в салонах связи — не редкость, а распространённая практика, с которой сталкивался практически каждый россиянин», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он также посоветовал проверять все пункты в чеке и не соглашаться на ненужные товары и услуги.

Ещё одной уловкой является навязывание дополнительных услуг, особенно пожилым людям, под видом «консультаций по активации сим-карты» или «настройки телефона». Эти операции не требуют специальных знаний, но могут значительно увеличить стоимость покупки, уточнили в ведомстве.

Кроме того, консультанты могут рекомендовать «выгодные» предложения, которые на самом деле оказываются дороже, чем в других магазинах. Например, цена на смартфон может быть завышена на 5 тыс. рублей, и эта разница идёт консультанту.

«Также недобросовестные сотрудники могут добавлять ненужные товары в чек при оформлении кредита или рассрочки. Чеки часто прячут или сворачивают, а если обман обнаруживается, вернуть деньги становится сложно», — подчеркнули в Роскачестве.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют внимательно проверять чеки и не стесняться задавать вопросы о каждом пункте.

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