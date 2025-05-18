Стал известен средний размер пенсий россиян

Средний размер страховой пенсии в России составляет 24 092,44 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).

Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера выше, и составляет 24 846,09 рублей. Граждане, которым полагается страховая пенсия по старости, получают 24 979,15 рублей.

Страховая пенсия по инвалидности в среднем доходит до 15,5 тысяч рублей в месяц, а по потере кормильца — более 16,7 тысяч рублей в месяц.

Ранее СФР публиковал данные, из которых стало известно, что по состоянию на 1 января 2025 года пенсию получают 41 169 796 человек.