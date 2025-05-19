«Доллары опасны»: эксперт объяснил, какую валюту нужно брать за границу

Перед поездкой за границу россиянам нужно помнить о проблеме устаревших долларов – по всему миру банки отказываются принимать купюры неактуального образца, с чем столкнулись уже многие туристы. Важно заранее подготовиться к негативному сценарию и взять с собой наличные средства в других валютах – например, юани и рубли, которые при необходимости можно обменять на доллары актуального образца, объяснил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Платить наличными россиян вынуждают санкции, так как после ухода платежных систем Visa и Master Card у жителей остались карты «мир», которые в нейтральных и недружественных странах не принимают. Купюры иностранной валюты при этом устаревают – из-за этого в некоторых обменниках курсы долларов могут быть разными в зависимости от срока выпуска бумажных денег, отметил эксперт. Он призвал всегда предусматривать перед поездкой различные источники оплаты.

«Нужно с собой иметь какое-то количество наличных долларов, может быть, иметь наличные евро. Возможно, иметь и часть рублей — в некоторых странах можно рубли поменять, соответственно, непосредственно на валюту местную», — объяснил финансист.

При этом он предупредил, что с юанями тоже могут возникнуть вопросы – так, если у туриста вся сумма для финансирования покупок номинирована в китайской валюте, то есть риск понести убытки в случае, если в конкретной стране есть проблема с ее обменом либо применяется невыгодный курс. Эти нюансы Бархота порекомендовал уточнить заранее, напомнив о важности использования диверсифицированной структуры финансов. Отталкиваться важно от того, в какую страну едет человек – например, в Турции активно разделяют доллары на старые и новые, в то время как в самих США такой проблемы нет и купюры обменивают без вопросов.

Какие доллары считаются старыми и как россиянам обменять их на новую валюту

В любом случае перед поездкой в другую страну важно изучить валютное регулирование и не выбирать только одно платежное средство, заключил финансовый эксперт.

Напомним, российские туристы начали сталкиваться с проблемой обмена долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена. По данным АТОР, чаще всего такие ситуации наблюдаются в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте и Армении. В крупных российских банках наблюдается дефицит долларов нового образца из-за санкций: новые купюры фактически перестали поступать в РФ, а оставшиеся в обороте — в основном старого образца.