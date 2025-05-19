Россиянам назвали ближайший срок повышения пенсии

С 1 августа будет повышена пенсия работающим пенсионерам, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ближайший срок индексации выплаты она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«С 1 октября текущего года на 4,5 процента будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур. В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — рассказала Бессараб.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 июня россиянам повысят пенсию при исполнении 80 лет. Кроме того, по его словам, выплата увеличится для тех, кому установят инвалидность первой группы.

Названа ошибка пенсионеров, уменьшающая пенсию

Виноградов отметил, что этим категориям россиян начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ежемесячная прибавка для них составит 8 728 рублей 73 копейки, а надбавка за уход за пенсионерами — 1 314 рублей. Специалист уточнил, что общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно.