Средняя зарплата в РФ поднялась выше 91 тысячи рублей, и эта цифра стала рекордной. Таковы данные "Сбераналитики" и "Работы.ру", основанные на результатах исследования в 1 квартале этого года.

Отмечается, что средняя зарплата за этот период выросла на 15,5%. По мнению авторов исследования, при сохранении тренда к концу года этот показатель может дорасти до 100 тысяч рублей в месяц.

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Медианная зарплата составляет сейчас 66,7 тысячи рублей, пишет ТАСС. В 13 регионах РФ зарплаты росли быстрее, чем в среднем по стране, и прибавили за первый квартал 19%. Самые высокие темпы роста - в Удмуртии (плюс 21,7%), Тульской и Свердловской областях (соответственно 20,1% и 20%).