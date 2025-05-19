Эксперт рассказала, как избежать попадания в черный список Центробанка

В России вступил в силу новый закон, ограничивающий максимальную сумму переводов между физическими лицами до 100 тысяч рублей в месяц. Эти ограничения касаются только дроперов — тех людей, чьи карты используются для вывода украденных мошенниками средств. Центробанк (ЦБ) ведет специальную базу, в которой содержится вся соответствующая информация. Попасть в базу можно в том случае, если будут замечены подозрительные операции. Однако, имея доказательства своей добросовестности, из этой базы можно быть исключенным. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании «PG Partners» Полина Гусятникова.

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— Вы просто представляете в обслуживающий вас банк сведения о том, что действительно были произведены такие-то операции. Возможно, они были произведены нехарактерным для вас способом. Либо, например, была слишком большая сумма перевода, но эта сумма была произведена в связи с тем-то и тем-то, например, по судебному решению. Либо, например, у меня с данным человеком был заключен договор займа. Вот я прикладываю вот эти документы, в соответствии с которыми я обязан был перечислить эту сумму денежных средств. Тогда я не верю, что будут какие-то сложности тем, чтобы вас исключили из этой базы. Но если вы сами сообщили свои сведения мошенникам, и они воспользовались вашими данными для перевода денежных средств, то тут, конечно, исключиться из базы будет максимально сложно. И, скорее всего, вы уже станете фигурантом уголовного дела, — отметила Гусятникова в беседе с «Авторадио».

Эксперт добавила, что если вы сообщили свои сведения или перевели деньги злоумышленникам, находясь под их влиянием, но оперативно обратились в полицию и банк, у вас также есть шанс, чтобы вас исключили из базы дропперов.

В России с 30 мая начнут действовать ограничения на переводы денежных средств. Нововведения коснутся транзакций при упрощенной идентификации без открытия банковского счета.