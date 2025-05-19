Эксперт Гусятникова рассказала, как избежать попадания в черный список Центробанка

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В России вступил в силу новый закон, ограничивающий максимальную сумму переводов между физическими лицами до 100 тысяч рублей в месяц. Эти ограничения касаются только дроперов — тех людей, чьи карты используются для вывода украденных мошенниками средств. Центробанк (ЦБ) ведет специальную базу, в которой содержится вся соответствующая информация. Попасть в базу можно в том случае, если будут замечены подозрительные операции. Однако, имея доказательства своей добросовестности, из этой базы можно быть исключенным. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании «PG Partners» Полина Гусятникова.

Эксперт рассказала, как избежать попадания в черный список Центробанка
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— Вы просто представляете в обслуживающий вас банк сведения о том, что действительно были произведены такие-то операции. Возможно, они были произведены нехарактерным для вас способом. Либо, например, была слишком большая сумма перевода, но эта сумма была произведена в связи с тем-то и тем-то, например, по судебному решению. Либо, например, у меня с данным человеком был заключен договор займа. Вот я прикладываю вот эти документы, в соответствии с которыми я обязан был перечислить эту сумму денежных средств. Тогда я не верю, что будут какие-то сложности тем, чтобы вас исключили из этой базы. Но если вы сами сообщили свои сведения мошенникам, и они воспользовались вашими данными для перевода денежных средств, то тут, конечно, исключиться из базы будет максимально сложно. И, скорее всего, вы уже станете фигурантом уголовного дела, — отметила Гусятникова в беседе с «Авторадио».

Эксперт добавила, что если вы сообщили свои сведения или перевели деньги злоумышленникам, находясь под их влиянием, но оперативно обратились в полицию и банк, у вас также есть шанс, чтобы вас исключили из базы дропперов.

В России с 30 мая начнут действовать ограничения на переводы денежных средств. Нововведения коснутся транзакций при упрощенной идентификации без открытия банковского счета.

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