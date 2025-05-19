Подсчитано, сколько россияне теряют при выходе на пенсию

Соотношение средней пенсии и зарплаты в России значительно ниже рекомендуемых Международной организацией труда 40% и имеет тенденцию к сокращению на фоне опережающего роста зарплат, особенно в последние три года, рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), при выходе на пенсию россияне получают ниже трети той суммы (29%), которую могли бы зарабатывать, продолжив трудовую деятельность. На конец 2025 года средняя пенсия достигала 25 тысяч рублей, а средняя зарплата – 86 тысяч рублей.

Эксперты считают, что для поддержания привычного образа жизни пенсионерам при наличии возможности и желания лучше продолжать работать. Тем более что сейчас работодатели гораздо охотнее стали оставлять у себя работников предпенсионного и пенсионного возрастов, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов призвал не забывать о формировании пенсионных накоплений и начинать копить на старость как можно раньше, чтобы достичь дохода, сопоставимого с 50-60% от последней заработной платы.

«Это может быть участие в корпоративных пенсионных программах, открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), регулярные вложения в консервативные инструменты, такие как облигации федерального займа (ОФЗ), дивидендные акции, банковские депозиты или недвижимость, приносящая арендный доход», - перечислил эксперт.

В I квартале 2025 года средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив отметку в 91 тысячу рублей, показало исследование «Сбераналитики» и «Работы.ру». За последний квартал показатель увеличился на 15,5%. В 13 регионах доходы выросли более чем на 19%.