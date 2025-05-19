Должников по алиментам предупредили об ужесточении контроля

С 25 мая 2025 года в России начнет действовать единый федеральный реестр должников по алиментам. Инициатива направлена на систематизацию данных о неплательщиках и усиление мер взыскания. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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По его словам, это станет основным инструментом в борьбе с уклонением от обязательств перед детьми.

— Реестр объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки. Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта, — пояснил эксперт.

Хаминский отметил, что помимо ареста счетов и удержания зарплаты, должники могут быть ограничены в праве занимать руководящие должности, управлять автомобилем, а также возможна блокировка портала «Госуслуги». Юрист полагает, что реформа повысит ответственность родителей.

— Уже сейчас должникам стоит активнее взаимодействовать с приставами и решать проблемы до 25 мая 2025 года», — заключил Хаминский в беседе с RT.

Верховный суд вынес определение, согласно которому тяжелое заболевание, инвалидность и трудное материальное положение могут стать основанием для освобождения от уплаты алиментов.

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