Реструктуризация кредитов в России достигла рекордного уровня

В первом квартале 2025 года объем реструктуризированных кредитов населения вырос до 265 млрд рублей — максимального значения с начала 2022-го. Это на 50% больше по сравнению с концом 2024 года и в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Банка России.

Несмотря на незначительный рост количества реструктурированных кредитов — всего на 0,6% за квартал (до 357 тысяч) — средний размер реструктуризации существенно увеличился: с 500 тысяч до 740 тысяч рублей.

По данным ЦБ, растущий спрос на реструктуризацию обусловлен ростом числа заемщиков, испытывающих трудности с обслуживанием долгов. Так, доля просроченных розничных кредитов (с задержкой 90+ дней) выросла с 7,7% в апреле 2024 года до 10,5% на 1 апреля 2025 года.

В то же время доля одобренных заявок на реструктуризацию снижается: в первом квартале одобрение получили лишь 28,3% заявлений против 41,1% в конце 2023 года. Основные причины отказов — отсутствие подтверждения ухудшения финансового положения или неполный пакет документов. Нередко сами заемщики отказываются от пересмотра условий.

Эксперты связывают рост средней суммы реструктурированных кредитов с высокой кредитной активностью в прошлые годы. По данным Frank RG, к лету 2024 года объем выдачи потребительских кредитов превышал 600 млрд рублей в месяц, что близко к историческим максимумам. Кроме того, рост среднего чека может быть связан с увеличением доли реструктуризаций по ипотеке.