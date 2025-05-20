Аферисты массово начали отправлять россиянам письма, в которых предлагают проверить график отключения горячей воды — таким образом они воруют персональные данные. Об этом во вторник, 20 мая, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что в последнее время ему начали поступать жалобы от российских граждан.

— Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август, — уточнил Колунов.

В случае если злоумышленникам все же удается украсть личную информацию, они сразу же оформляют на жертву многочисленные кредиты, передает ТАСС.

Россиян предупредили о новых уловках мошенников

Недавно член думского комитета по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также сообщил о том, что мошенники начали звонить выпускникам и их родителям, представляясь сотрудниками Минпросвещения и убеждая пройти регистрацию на вымышленном «портале сдачи ЕГЭ».