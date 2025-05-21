Совфед одобрил закон об антиотмывочном контроле за операциями с цифровым рублем

Совет Федерации одобрил закон о введении антиотмывочного контроля за операциями с цифровым рублем, который будет осуществляться как коммерческими банками, так и Банком России, следует из сообщения ЦБ.

«Контроль разделен в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми рублями на платформу — через банк или напрямую оператору», — поясняет Центробанк.

В то же время банки продолжат проводить идентификацию клиентов при открытии счета цифрового рубля, выявлять клиентов, доступ которым на платформу должен быть ограничен, и выполнять другой противолегализационный функционал.

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Идею создать свою цифровую валюту ЦБ оформил в 2020 году, выпустив сначала доклад для общественных консультаций, а затем на его основе и концепцию цифрового рубля.

Закон о внедрении цифрового рубля в качестве третьей формы нацвалюты наравне с наличной и безналичной начал действовать 1 августа 2023 года. Ранее Frank Media сообщали , что, по оценкам участников банковского рынка, полноценный запуск цифрового рубля может состояться не раньше середины 2026 года.

В настоящее время внедрение цифрового рубля находится на этапе пилотного проекта. Участие в нем принимают 15 банков, около 2 тысяч граждан и более 50 компаний.