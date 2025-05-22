Выпускной вечер в Москве обойдется в цену квартиры

В России активно идет подготовка и проведение выпускных - не только экзаменов, но и торжественных мероприятий. После сложной и стрессовой сдачи ЕГЭ пройдет волна праздничных вечеринок и массовых гуляний молодежи. Главный школьный праздник года обойдется недешево. Эксперты подсчитали, сколько придется потратить на организацию выпускного вечера и какое жилье можно купить на эти деньги в пределах Москвы и области.

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Помимо аренды самого помещения на вечеринку в стоимость входят транспортные расходы, оформление зала и услуги организаторов, выбор наряда выпускника, где минимальная стоимость начинается от 15 тысяч рублей. Впрочем, уложиться в такую сумму очень сложно – если только выпускник не аскет, который не обращает внимание на стиль и мнение окружающих.

Девушки, как правило, выбирают праздничные туалеты и красивые вечерние платья, стоимость которых может превышать 150 тысяч. В эту сумму не входят дорогие украшения.

- Если посчитать минимальные затраты, включая аренду площадки и оборудования, диджея, ведущего, фото- и видеосессии, трансфер, чек за площадку и организацию мероприятия на 120 человек равен минимум 2 миллионам рублей. И речь идет не о топовых площадках, - комментирует руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. - Добавим к этому подарки учителям, стоимость вечернего платья для выпускного или костюма (от 40 тысяч рублей), услуги стилиста и визажиста (от 10 тысяч рублей). На 120 человек прибавим еще около 6 миллионов рублей.

В итоге на каждого участника выпускного получается около 68 тысяч рублей, а средний чек на мероприятие составляет 8,2 миллиона рублей. «За эти деньги вполне можно купить скромную квартиру, - продолжает Елена Чегодаева. - Например, жилая студия площадью 20 квадратных метров на западе Москвы стоит 7,1 миллиона рублей. Двухкомнатное жилье в Химках площадью 52 «квадрата» можно приобрести за 8,6 миллиона рублей».

Многие школы приглашают на выпускные известных музыкантов и исполнителей, которые становятся хедлайнерами программы.

Стоимость их выступления стартует с полутора миллиона рублей, без учета райдера. В такую же сумму могут обойтись и звездные ведущие. Дополнительно выпускники заказывают вечерние экскурсии по городу на party-bus или речные прогулки по ночной Москве. Помимо самой прогулки к счету добавляется обслуживание и кейтеринг. Общий чек за мероприятие может вырасти до десяти и более миллионов рублей.