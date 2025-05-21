Россиян ждет повышение тарифов на электроэнергию

С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы на 12,6%, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Тарифы также проиндексируют в 2026, 2027 и 2028 годах.

«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Такой прогноз дает Минэкономразвития России», — сообщил депутат.

Рост стоимости обусловлен увеличением инвестиций в строительство новой генерации и ростом тарифа на передачу электроэнергии, пояснил Кошелев.

В Госдуме рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в России

По словам депутата, в 2024 году у 54% территориальных сетевых организаций (ТСО) не было инвестиционных программ развития, многие не соответствовали требованиям по надежности электроснабжения. Поэтому было принято решение сократить число ТСО и установить для них четкие критерии соответствия. Так, с 2022 года количество ТСО сократилось с 1683 до 619.