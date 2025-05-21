Эксперты выяснили, в чем себе отказывают люди с ипотекой

Большинство людей с ипотекой вынуждены сокращать расходы на отпуск из-за ежемесячных платежей, выяснили аналитики Level Group. Лишь 15% могут позволить себе отпуск без ограничений.

Так, 57% заемщиков выбирают более бюджетные варианты поездок, 25% признались, что ездят в отпуск реже, чем хотелось бы, 3% полностью отказываются от путешествий из-за того, что все средства уходят на ежемесячные платежи по ипотеке.

Согласно результатам опроса, 40% ипотечных заемщиков вносят каждый месяц по 50-100 тысяч рублей, у 33% платеж составляет 30-50 тысяч рублей. 21% заемщиков повезло вносить менее 30 тысяч рублей ежемесячно. 6% повезло меньше – их ежемесячный платеж составляет 100-150 тысяч рублей.

При рассмотрении заявки на ипотеку банки оценивают платежеспособность клиента. Для этого они рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика долговым обязательствам к уровню его ежемесячного дохода. Оптимальным уровнем эксперты Банки.ру называют ПДН в 30%, когда не более трети дохода заемщика уходит на выплату всех кредитов, в том числе и планируемой к оформлению ипотеки.