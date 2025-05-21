Стало известно, какой уровень ставки убьет доверие россиян к банкам

Уменьшение среднего максимального процента по вкладам до 14–15% приведет к снижению активности граждан в размещении своих сбережений на депозитах. Об этом в беседе с «Банки.ру» заявил аналитик банковского сектора, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По словам специалиста, в последнее время рост вкладов населения стал замедляться. Если в начале 2025 года прирост средств граждан составлял более 28%, то сейчас он приближается к 20%. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении максимальной процентной ставки по вкладам. В начале года она составляла 21,5%, а сейчас снизилась на 2 процентных пункта — до 19,5%, подчеркнул эксперт.

Несмотря на это, текущие условия по депозитам для физических лиц остаются весьма выгодными, поскольку индекс потребительских цен не превысил отметку в 10,5%. Более значительное замедление годовых темпов роста розничных депозитов начнется, когда реальная процентная ставка упадет ниже 5 процентных пунктов. Это будет соответствовать снижению средней максимальной ставки по вкладам до уровня 14–15%, указал Бархота.

Он считает, что в случае отказа от банковских вкладов граждане России в первую очередь будут отдавать предпочтение более надежным инвестиционным инструментам. По словам эксперта, в первую очередь речь идет о наличных рублях и наличной валюте.

«Во-вторую, золото и недвижимость. Только в третью — ценные бумаги», — отметил Бархота.

Ранее в банке ВТБ заявили, что в России прослеживается рекордный рост зарплатных клиентов среди граждан до 30 лет. Согласно информации банка, число таких клиентов в зарплатном портфеле увеличилось на 22% за последний год.