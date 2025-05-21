Назван способ узнать о забытых банковских счетах

Lenta.ru

Россияне могут узнать о забытых или невостребованных счетах в банке через ФЕдеральную налоговую службу (ФНС). Об этом способе рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов, его слова приводит РИА Новости.

Назван способ узнать о забытых банковских счетах
© ТАСС

По словам экономиста, такие счета граждан являются для банков бесплатными пассивами. На забытых счетах могут лежать от нескольких рублей до десятков тысяч — они остаются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан. Эти деньги можно использовать, не выплачивая проценты клиентам.

В масштабах банковской системы объемы средств на забытых счетах могут достигать сотни миллиардов рублей. При этом организации могут вводить комиссии за их обслуживание и постепенно списывать эти средства. Узнать, есть ли у вас невостребованный счет, можно с помощью ФНС — в ведомство стекаются данные из банков и инвестиционных компаний, добавил Бадалов.

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