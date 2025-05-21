Звонят и бросают трубку: эксперт объяснила, что это за звонки

Телефонные звонки, которые обрываются сразу после начала разговора, часто являются частью отработанных мошеннических схем, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Кратковременные вызовы осуществляются через программы для массового обзвона, которые за секунды обрабатывают тысячи номеров, рассказала эксперт. Их главная цель – спровоцировать человека на обратный звонок.

Когда пользователь перезванивает, злоумышленники заносят номер в базу «живых», чтобы использовать его для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные.

Используемые мошенниками технологии анализа больших данных автоматически сортируют жертв по степени уязвимости, что повышает эффективность последующих атак, отметила Максимова.

По ее словам, особую опасность представляют звонки с номеров, начинающихся на 8-800 или с префиксом 900. Даже единичный ответ на такой вызов может привести к цепочке кибератак, предупредила эксперт.

Для защиты от мошеннических действий Максимова рекомендовала использовать виртуальных секретарей на базе искусственного интеллекта, которые способны выявлять спам по речи, пользоваться приложениями-определителями номеров с базой мошеннических и рекламных номеров, а также избегать импульсивных обратных вызовов.